Pipoca da Ivete está confirmado na programação da Globo





Ao contrário da agenda do ano passado, a Globo decidiu adiar por dois meses a estreia do Pipoca da Ivete, programa que ganhou uma segunda temporada mesmo sendo alvejado por críticas sobre seu formato. Na tarde desta quarta-feira (12), a emissora informou que o programa de auditório de Ivete Sangalo voltará à programação somente em setembro.





Em um painel comandado por Fátima Bernardes no Rio2C, um dos maiores eventos do mercado audiovisual da América Larina, Ivete surgiu no palco para ajudar a apresentadora do The Voice Kids a mostrar as novidades da programação previstas para este ano no setor do Entretenimento.

No ano passado, o Pipoca da Ivete havia entrado na programação em julho, mantendo-se no ar apenas até a primeira semana de outubro, com um total de 11 edições. Agora, ficou para setembro. E a emissora não cravou quantos episódios serão produzidos desta vez.

Pipoca da Ivete foi um sucesso comercial e uma das maiores apostas do Entretenimento da Globo em 2022 que levaram a chancela de J.B. de Oliveira, o Boninho. Mas o programa foi flopado do começo ao fim. A ideia de colocar famosos para pagar mico e brincar no palco em dinâmicas requentadas de outros formatos não empolgou a audiência.

Após um mês no ar, decidiu-se reduzir a quantidade de brincadeiras e apostar mais nos números musicais. E os índices de audiência começaram a melhorar. Neste ano, ainda não se sabe se o Pipoca da Ivete seguirá o mesmo formato sem graça que não empolgou em sua estreia. Mas já está certa a validação da segunda chance da atração na programação da emissora.