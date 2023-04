Divulgação/Globo Rafael Portugal está de volta à Globo com programa solo e série inédita





Após perceber que havia tomado uma das decisões mais erradas com seu casting nos últimos tempos, a Globo decidiu se redimir com Rafael Portugal após a demissão injusta do elenco fixo do Big Brother Brasil e o "presenteou" com um programa para chamar de seu. A partir do segundo semestre, ele estará à frente de um talk show inédito.







O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira (12) no Rio2C, maior evento do mercado audiovisual da América Latina, e foi o próprio Portugal quem contou a novidade às mil pessoas presentes no auditório em que foram apresentados os novos projetos da Globo.

O talk show de Rafael Portugal ainda não tem um título definido. E tampouco data de estreia. Foi dito apenas que será "em breve", mas com projeção de início ainda para o segundo semestre deste ano. E assim como outros programas do gênero, ele será primeiramente testado em um dos canais pagos pertencentes ao grupo Globo.

E o local escolhido foi o Multishow, o mesmo em que Tatá Werneck começou com o Lady Night antes de invadir a programação da Globo na TV aberta. Fábio Porchat, quando pediu demissão da Record, foi primeiramente ao GNT comandar o Que História É Essa, Porchat?, antes da atração ser usada na grade da líder de audiência.

Além do talk show, Rafael Portugal também será protagonista de uma série inédita do Globoplay. Mas a produção, assim como o programa de entrevistas, ainda não recebeu título e tampouco data de estreia.

Erro grave de demissão

Para quem não se lembra, Rafael Portugal foi demitido da Globo em dezembro de 2021 após duas temporadas bem-sucedidas à frente do quadro CAT BBB, que hoje está nas mãos de Dani Calabresa.

Por conta do sucesso comercial e da alta taxa de aprovação do humorista, a Globo decidiu renovar seu contrato, mas impôs uma cláusula de exclusividade, que Portugal rejeitou prontamente. Na época, ele ainda tentou negociar uma flexibilidade com a emissora, que foi irredutível.

Como Portugal integra o elenco do Porta dos Fundos e do programa A Culpa É do Cabral, além de ter outros projetos na TV, ele optou por seguir com seus outros trabalhos e não cedeu à pressão da Globo --que foi duramente criticada pelos fãs do humorista.

No ano passado, Rafael voltou à Globo como comentarista do quadro Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck, e foi um tremendo sucesso. Mas com o fim da primeira temporada, ele parou de dar expediente na líder de audiência.