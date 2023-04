ReproduçãoInstagram Âncora do Bom Dia RN, afirma que sofreu um ataque cardíaco sintomático

Anne Marjorie, âncora do Bom Dia RN da Inter TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Norte, apresentou o telejornal como todos os dias, mas após tomar café na emissora sentiu-se estranha e correu para o hospital, sendo diagnosticada com ataque cardíaco.





A apresentadora sofreu um ataque cardíaco no dia 3 de abril, após deixar o estúdio da afiliada da Globo. Quando finalizou o programa, Anne tomou café na emissora, mas se sentiu estranha quando percebeu os batimentos cardíacos acima do normal.

Anne contou que sentiu uma dor esquisita no braço esquerdo, seu coração acelerado e tontura. "A dor no braço esquerdo lembra uma dor muscular, mas foi irradiando, é um incômodo muito grande, como se alguém tivesse subido em cima do meu braço. Com o avanço dos sintomas, a respiração foi ficando mais curta e minha angústia aumentou", disse em entrevista à Quem.

Com o desconforto, a jornalista comentou com seus colegas de trabalho, mas em primeiro momento não deram muita atenção a ela. Entretanto, Ana Paula Davim, filha de um cardiologista, identificou que os batimentos de Anne estavam anormais.

"Cheguei perto da Ana e ela botou a mão no meu coração e falou que aquilo não era batimento de uma pessoa em repouso e ligou para o pai. A partir daí, tudo piorou muito. A dor no meu braço esquerdo começou a aumentar, passei a ver tudo muito escuro. Se eu não tivesse falado com a Ana, eu iria negligenciar", disse.

Rapidamente, a apresentadora foi examinada pelo pai da amiga e foi diretamente para o hospital. Assim, na última terça-feira, Anne passou por uma ablação de cateter para verificar se estava tudo bem.

"O ataque cardíaco engloba várias situações. No meu caso foi taquicardia supraventricular. Não infartei. Agora é torcer para que dê certo o procedimento, para que eles consigam corrigir o ritmo do meu coração. Não dando certo, vou ter que usar marcapasso (aparelho implantado perto do coração, com o objetivo de monitorar e controlar os batimentos cardíacos). Acredito vai dar tudo certo", declarou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko