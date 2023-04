Reprodução|Instagram Ator comentou sobre seu trabalho em peça sobre homem gay e foi criticado nas redes sociais





Reynaldo Gianecchini foi alvo de críticas após participar do programa Conversa com Bial, exibido na madrugada desta quinta-feira (13). O galã, que interpreta um homem gay na peça A Herança, disse ser "muito simpatizante", com a comunidade LGBTQIAP+ e afastou o rótulo de gay ou bissexual, embora já tenha namorado outros homens.







A conversa com o apresentador também contou com a presença de Bruno Fagundes, já que ambos interpretam homens gays na peça teatral, que está em cartaz em São Paulo. Após falar sobre sua experiência pessoal, Gianecchini foi criticado pelos internautas.

"Sempre penso no processo que vou passar. Essa peça, sabia da importância para mim de viver esse processo. Primeiro de adentrar com o olhar um pouco mais atento e generoso para essa comunidade LGBT, que sempre fui muito simpatizante. Eu mesmo já falei que minha sexualidade é fluída, circulo muito bem ali, mas nunca me adentrei", declarou.

Ainda na conversa, Gianecchini disse que não se identifica como membro da comunidade e justificou que nunca frequentou bares ou boates gays. "Talvez não me via ali, escrito na testa 'sou gay'. Sempre me achei amplo, e aí achava estranho estar em um lugar em que todo mundo está aparecendo na testa", afirmou.

Com isso, surgiram diversos comentários negativos nas redes sociais criticando as falas do ator. "Que discursinho mais MERDA hein??", declarou um dos internautas. Já o ex-BBB Alan Passos compartilhou os vídeos e deixou sua opinião: "Desserviço + Vergonha".

"Um exemplo claro do que falo sobre celebridades que não querem se assumir nenhuma das letras da sigla: Gianecchini achando que por se declarar fluído, não faz parte da sigla LGBTQIAP+. Anjo, você está no +. A sigla não é 'eles', é 'nós'. Aprenda", disse o ex-MasterChef André Rochadel.

O galã também foi acusado de mentir na entrevista a Pedro Bial. Após dizer que não frequentava ambientes voltados ao público gay, diversos internautas relataram já tê-lo visto por diversas em baladas e festas dominadas por LGBTQIAP+. Veja o vídeo:

Um exemplo claro do que falo sobre celebridades que não querem se assumir nenhuma das letras da sigla: Gianecchini achando que por se declarar fluído, não faz parte da sigla lgbtqiap+. Anjo, você está no +. A sigla não é "eles" é "nós". Aprenda. pic.twitter.com/KhdMNxhBXM — André Rochadel (@andre_rochadel) April 13, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko