Sikêra Jr. é demitido da Rede TV!













O Alerta Nacional está com seus dias contados, assim como o emprego do então apresentador, Sikêra Jr. A coluna informou, em primeira mão, que a RedeTV! não quer mais ter o apresentador em seu casting e confirmou o rompimento do contrato, que só acabaria em 2027, por falta de audiência e de patrocinadores. Mas a emissora já escalou uma "prata da casa" para assumir o lugar.









Quem ficou com a missão de comandar o início da faixa noturna diária é Jorge Lordello, com o seu Operação de Risco, programa que dá excelentes índices de audiência à casa. O policialesco, que antes era exibido uma vez por semana, aos sábados, agora integrará a grade fixa da RedeTV!.

Sikêra virou uma dor de cabeça enorme para a emissora de Osasco (SP). Além de não render audiência e espantar os patrocinadores, ele ainda levou a RedeTV! aos tribunais por diversas vezes por conta de suas falas que flertam com diferentes tipos de crimes. Entre as barbaridades já ditas por ele ao vivo, estão casos de homofobia, machismo e incitação à zoofilia.



Com isso, houve uma debandada geral de anunciantes, e Sikêra, há um ano, só traz prejuízo ao caixa da RedeTV!. Ciente de que vive um mau momento, o apresentador já iniciou conversas com outras emissoras. A primeira foi a Band, de quem já ouviu uma proposta no passado e acabou recusando. O SBT também é um de seus alvos.





Jeitinho enfático

Sikêra é conhecido pela maneira apelativa e questionadora de informar o público nos noticiários policialescos que comanda. Desde 2020 na Rede TV!, o apresentador acumulou diversas polêmicas, entre as mais incabíveis estão falas discriminatórias e preconceituosas contra a população LGBTQIA +, racismo à uma mulher negra se referindo como "vagabunda", "preguiçosa" e "sebosa", entre outras afirmações que levaram o nome do comunicador à Justiça.

Desde fevereiro, Sikêra está afastado do programa por problemas de saúde. Nas redes sociais, a mulher do apresentador contou que o jornalista precisou ficar internado em um hospital em Manaus por cerca de duas semanas por um quadro de otite bacteriana severa. Depois disso, continuou a recuperação em casa.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho