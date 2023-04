Divulgação Sonia Abrão lança novo livro na noite desta terça-feira (11)





Bastante discreta e reservada em sua vida pessoal, Sonia Abrão se permitiu novamente compartilhar histórias de amor em um novo livro, intitulado Aos Homens que Amei, que ela lança na noite desta terça-feira (11), na livraria Drummond, localizada no Conjunto Nacional, em São Paulo, a partir das 19h.







Embora o título carregue certa pessoalidade, o público não saberá ao certo se as histórias compartilhadas no novo livro foram de fato vividas pela apresentadora do A Tarde É Sua, ou se são relatos de outras mulheres que compartilharam suas experiências amorosas durante o período em que Sonia atuava no rádio e promovida seu "consultório sentimental" com as ouvintes.

"Esse livro é fruto de um trabalho de dez anos em rádio, com o quadro De Mulher pra Mulher, o clássico Consultório Sentimental, maior audiência dos meus programas, e que já rendeu dois livros, Abaixo a Mulher-Capacho (2009) e Homens que Somem (2012). Protegidas pelo anonimato, as ouvintes contavam suas dores e paixões sem limites nem pudores! E não demorou muito pra que os homens também decidissem desabafar, perdidos em suas contradições! Tantas histórias viraram os versos publicados agora!", explica.



Os textos não seguem uma regra específica em termos de formatos. Há poemas, contos e relatos de histórias de amor, que nem sempre foram bem-sucedidas, mas que ganharam um verniz pelas mãos da jornalista.

"Não esperem de mim literatura, poesia em tom maior, com ou sem rima! Nada disso! O que esse livro traz são ''poeminhas', no sentido de serem apenas flashes das reações, principalmente femininas, diante do amor! Na verdade, são emoções em 3X4, instantes de todos nós", antecipa.



Aos Homens que Amei completa uma trilogia acidental criada por Sonia, que afirma nunca ter planejado nenhum deles, e que sempre os criou de acordo com a motivação e inspiração nos momentos em que decidiu dar vazão à sua criatividade.

"As ideias vieram de repente! Se vou escrever outro ou não, depende de bater a inspiração ou uma nova paixão bater na minha porta", comenta.

Diante de tantos relatos de ouvintes e suas próprias vivências amorosas, a apresentadora diz que atualmente não se ilude mais com a fábula do amor eterno, e acredita na existência do sentimento, mas que, para ela, sempre terá um prazo de validade.

"No amor, eu sempre acreditei. Mas descobri que tem prazo de validade e me tornei uma romântica com os pés no chão. Nada dura para sempre. E isso é bom, porque a gente tem a chance de viver muitas histórias na vida! É enriquecedor", conclui.

Sonia Abrão receberá amigos, convidados e fãs para a noite de autógrafos, que será aberta ao público, no prédio comercial localizado no final da avenida Paulista.