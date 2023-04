Reprodução Adriane Galisteu e Roberto Justus no casamento celebrado em 1988









Adriane Galisteu não guarda mágoas, mas admitiu que não foi sábia ao decidir se casar com Roberto Justus, em 1998. A apresentadora e o publicitário ficaram casados por apenas oito meses, e decidiram acabar com o relacionamento quando se deram conta de que foram "emocionados demais". E a funcionária da Record fez este desabafo diretamente para a filha de seu ex-marido, Fabiana Justus, em seu canal de podcast.









"Conheci seu pai num programa de TV. Eu ia dar uma entrevista na sequência, então escutei a entrevista dele inteira. Ele fala superbem, fiquei encantada. Eu que dei o tiro", disse, surpreendendo Fabiana. "Fui lá elogiar a entrevista e ele", completou. "Aí ele gamou", brincou a filha do empresário.

Logo após, Galisteu contou que, mesmo com pouco tempo de namoro, viveu um amor avassalador com o ex-marido.

"A gente viveu um ano e oito meses. A gente atropelou demais as coisas, e poderia ter vivido normal. A gente viveu como se o mundo fosse acabar. O que eu acho válido também, porque a gente deu vazão para isso. Mas acho que foi fora de hora, tanto para ele quanto para mim, e exagerado, porque teu pai é exagerado e eu também. Foi tudo fora do comum, mas também me fez ser a mulher que sou hoje", refletiu.

A apresentadora frisou que trouxe mudanças na vida do empresário e que marcou, de alguma forma, a história do famoso. "Eu apertei um botão nele, ele ficou muito mais legal. Tirei ele um pouco do eixo. Eu perturbava as ideias dele, falava 'para com essas regras'. A gente vivia os opostos, mas brinco que ele gostou do meu mundinho. Quando eu o conheci, ele era empresário. Quando nos separamos, ele virou artista", relembrou.

A convidada ainda detalhou o que sentiu sobre o casamento: "Quando chegou perto [da cerimônia], comecei a me arrepender. Falei: 'Para quê? Por que não posso namorar?'. Casamento tem um peso diferente. Achei que não estava pronta para casar. A gente adiantou demais os planos. Na época, pegou demais para mim essa questão de 'sou uma mulher casada e com família'. Eu não soube lidar. Não precisava ter colocado a carroça na frente dos bois. E eu também não conhecia os defeitos do teu pai", disse.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho