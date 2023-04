Liziane Gutierrez Liziane Gutierrez prestando serviço voluntário









A ex-Fazenda Liziane Gutierrez viveu momentos de tensão em uma das fronteiras da Polônia para a Ucrânia. Sem saber o motivo aparente, a influenciadora ficou presa na imigração por seis horas e teve seu passaporte e documentos apreendidos.





Liziane havia prestado serviço voluntário para ajudar vítimas da guerra do país contra a Rússia, e foi durante esse tempo que a morena conheceu o ex-namorado. Ela decidiu voltar ao local para reencontrar o militar e reatar o romance que se apagou após a curtição da influenciadora no Carnaval do Brasil no ano passado.

"Ele terminou comigo por causa do que saiu em alguns lugares, que eu fiquei com o Nego do Borel no Carnaval. A gente ficou um tempo sem se falar, mas eu sempre pensei nele. Agora, algumas semanas atrás, enquanto estava aqui na Europa comemorando meu aniversário, a gente voltou a se falar", contou ela na época.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, ela disse que pegaram seu passaporte sem dar explicações. "Eu não sei o que que tá acontecendo, para ser bem sincera. Eles pegaram meu passaporte, ficaram horas com meu passaporte, falaram com todo mundo e ninguém me explicava nada, porque ninguém falava inglês", afirmou.

A modelo ainda disse que vai tentar entrar a pé por outra fronteira: "Eu vou tentar cruzar, vou viajar para outro lado da Polônia, para tentar entrar pela outra fronteira", disse.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho