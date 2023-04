Reprodução|Instagram Mais de 40 pessoas foram contaminadas com intoxicação alimentar no MasterChef Espanha

O reality show MasterChef Espanha publicou um comunicado se desculpando após mais de 40 pessoas apresentarem um quadro de intoxição alimentar depois de participarem de uma prova culinária promovida pelo programa.



















No último domingo (10), ao longo da gravação do quarto episódio do reality show MasterChef Espanha, os participantes prepararam diferentes pratos com frutos do mar, comida indiana e mediterrânea para 120 trabalhadores da Oceanogràfic de Valência

Após provarem os pratos preparados pelos participantes, mais de 40 pessoas tiveram intoxicação alimentar, e a repercussão e pressão dos telespectadores ao descobrirem o caso, o programa televisivo de culinária emitiu um comunicado se desculpando.



No texto, a produtora do reality show Shine Iberia lamentou o ocorrido após uma de suas funcionárias relatar os acontecimentos em suas redes sociais.

"Do MasterChef lamentamos muito o mal-estar manifestado por alguns participantes do programa. Este é um caso absolutamente excepcional nestes 11 anos de MasterChef em Espanha, um programa onde é prioridade absoluta garantir o cuidado alimentar das pessoas envolvidas", afirmou

