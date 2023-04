Reprodução/Instagram Celso Cardoso é o mais novo comentarista esportivo do Paramoount+





Após uma demissão turbulenta da TV Gazeta, onde atuou por 32 anos, Celso Cardoso já tem uma nova casa: ele acaba de ser anunciado como comentarista esportivo do Paramount+, plataforma de streaming da Amazon, onde irá atuar nas transmissões dos jogos da Copa Libertadores.

Ele se juntará aos consagrados Nivaldo Prieto, João Guilherme, Alê Xavier e PVC, primeiros nomes anunciados pelo Paramount+ em seu pacote de contratações para as transmissões esportivas.

Além de Cardoso, o streaming da Viacom acaba de anunciar outros quatro profissionais experientes na cobertura esportiva para reforçar seu quadro de talentos. São eles: Rodrigo Bitar (ex-TNT e Bandsports), Fernando Camargo (ex-SBT, Record e Band), Leonardo Fontes (canal Esporte por Esporte, do YouTube) e Julio Gomes (ex-Bandsports e CNN).

Saída da TV Gazeta

Celso Cardoso pegou todos seus fãs e seguidores de surpresa com o anúncio de sua demissão da TV Gazeta, efetivada em fevereiro deste ano. Embora tenha feito um post celebrando suas mais de três décadas na emissora, a saída não foi tão amistosa assim.

Em entrevista ao UOL, o jornalista disse que se sentiu traído após a emissora não cumprir o acordo de promovê-lo a apresentador do Mesa Redonda após a demissão de Flávio Prado do quadro de funcionários.

"Quero ressaltar que todo mundo tem direito de mudar de ideia. Mas escolhas implicam renúncias. Eu fiz tudo o que podia lá dentro, só faltava apresentar o Mesa. Tirei o Carnaval para pensar em tudo e cheguei à conclusão de que não dava para continuar. Eu ficaria infeliz. Além das questões editoriais envolvidas. Nada contra o Garraffa, mas não tenho afinidade com ele, e esse convívio geraria um desgaste muito grande. Me sentiria pregando no deserto", desabafou.