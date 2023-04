Reprodução/Divulgação Nathalia Arcuri e Nath Finanças









O ditado "nem tudo o que reluz é ouro" não é um mero jargão popular. E o mercado de influenciadores digitais está aí para provar isso, já que não dá para acreditar mesmo em tudo o que vemos na internet. E não é diferente quando estamos falando de traders, empresários do ramo financeiro ou especialistas em finanças que vendem uma promessa de vida multimilionária de um jeito fácil na web. Nath Finanças, Nathalia Arcuri e Felipe Rocha, sumidades no assunto e que desenvolvem um trabalho correto, hoje concorrem com "falsos profetas" das finanças, que estão poluindo o setor.









A coluna não vai elencar aqui os nomes destes picaretas que estão proliferando no mercado, mas certamente você já foi impactado nas redes sociais por falsos especialistas. Tem até adolescentes, menores de idade, se passando por gênios das finanças. E muita gente cai no conto do vigário.

"Hoje temos no mercado alguns criadores de conteúdo que utilizam uma estratégia de marketing totalmente agressiva. Eles vendem sonhos de carros de luxo, uma vida com viagens de forma simples, fácil e sem esforço", explica o especialista Felipe Rocha, em entrevista à coluna.









Quando isso acontece, muito pelo contrário do que prometem, há um prejuízo do mercado no Brasil, já que muita gente se aventura e acaba tendo experiências frustradas no setor, depois, fazendo com que a fama de determinada atividade fique queimada entre os leigos do assunto.

"Com minha influência na internet, por exemplo, eu tento desconstruir toda essa imagem. Tento buscar a realidade do que é um trader profissional e tenho dificuldade, inclusive, de desconstruir essa ideia de facilidade. É, sim, possível, mas não é fácil", completa.





Para Felipe Rocha, a presença dessas figuras na rede social só reforçou que mais e mais pessoas buscam, de fato, por verdadeiros milagres econômicos nas próprias contas bancárias - o que, de novo, não existe.

"O caminho é mais longo do que costumam vender, sempre falo isso. Mostro em operações diária como é o jogo para trazer credibilidade e mostrar que é possível fazer, mas de uma forma diferente como a maioria ostenta", conclui.





*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho