Divulgação/Netflix Fernanda Souza irá comandar o reality show Ilhados com a Sogra





A Netflix acaba de ter mais uma sacada genial e criou um reality show que mescla Casos de Família com o De Férias com o Ex. E assim nasceu o Ilhados Com a Sogra, formato 100% nacional que promete explorar os conflitos de relacionamentos entre genros e sogras em uma competição que vale prêmio em dinheiro. E quem comandará toda essa maluquice é Fernanda Souza.







No teaser liberado pela gigante do streaming, a apresentadora explica previamente o formato, sem entregar muitos detalhes. Mas basicamente, consiste em levar seis casais a uma ilha paradisíaca, onde eles acreditam que irão desfrutar de uma bela lua de mel e disputar provas valendo dinheiro.

Mas para a surpresa dos competidores, os casais serão separados, e os genros deverão ficar confinados com suas respectivas sogras para lutar pelos prêmios. É um reality show que nasce com ares de "pegação", mas que promete muita confusão.

Pelas cenas iniciais, dá para ver que muitos casais temem o fim do relacionamento, já que estão cientes de que as sogras são verdadeiras cobras. Assista ao teaser liberado pela Netflix:

E esse reality aqui que promete misturar Casos de Família com Brincando com Fogo? haha pic.twitter.com/wdi5O9VmIx — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) April 11, 2023