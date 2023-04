Reprodução|Camarote Pride Camarote Pride da 27° Parada LGBTQIAP+ de São Paulo conta com shows de Wanessa Camargo e Lorena Simpson

A terceira edição do Camarote Pride foi confirmada e será realizada na 27° Parada LGBTQIAP+ de São Paulo. O espaço contará com dois ambientes exclusivos, e shows de Wanessa Camargo e Lorena Simpson. As apresentações acontecerão no dia 11 de junho, das 12h às 20h.

Nesta edição, o espaço contará com dois pontos diferentes no circuito da Parada, que percorre toda a avenida Paulista e a rua da Consolação, e há a expectativa de mais de mil pessoas somente nos espaços VIP.

O Camarote Pride Paulista acontecerá no segundo andar do Conjunto Nacional, esquina da Av. Paulista com a Rua Augusta, e é o mesmo local em que aconteceram as duas edições anteriores. Além disso, contará com o show da Wanessa Camargo e outras atrações, como DJ Claudio Jr., open bar premium e open food.

Já no Camarote Pride Consolação, na Avenida Consolação será o palco do show de Lorena Simpson, e as pessoas poderão desfrutar de open bar, open food e muito mais.

"Este ano teremos não só um, mas dois espaços exclusivos na maior parada LGBTQIAP+ do Mundo. O Camarote Pride Paulista - o lugar mais concorrido da Parada e o Camarote Pride Consolação, que será o lugar mais fervido da Parada", ressalta Guto Melo, responsável pelo projeto.

*Texto de Júlia Wasko

