Reprodução/Globo Grazi Massafera retorna como Débora em cenas inéditas de Travessia









Na última semana deste mês, Grazi Massafera voltará à novela Travessia para reviver Débora. A personagem da atriz deixou a trama no primeiro capítulo após morrer momentos depois de dar à luz Chiara (Jade Picon). Ao que tudo indica, as cenas serão flashbacks do romance da patricinha com Guerra (Humberto Martins) e Moretti (Rodrigo Lombardi).





Longe das novelas há três anos, Grazi Massafera aceitou o convite de Gloria Perez e do diretor artístico Mauro Mendonça Filho para fazer uma participação especial em Travessia.

O público, que elogiou o desempenho da atriz na produção da Globo, poder ver a personagem retornando à história em sonho ou até como "alma penada" para abençoar a filha -- que ainda não descobriu que a loira é sua mãe. As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.



Nos primeiros capítulos, sua personagem, Débora, morreu num acidente de carro. O desempenho da atriz, embora sua participação tenha sido breve, foi aclamado pelo público e é lembrado ainda hoje.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho