Reprodução|Instagram Após puxar mutirão #ForaFred, ex-participante do BBB 23 perdeu o selo de verificado no Twitter

O perfil do ex-participante do BBB 23, Cara de Sapato, perdeu o selo de verificado no Twitter após puxar mutirão contra Fred Nicácio no reality show, usando a tag #ForaFred, pedindo a permanência de Bruna Griphao, sua companheira de jogo quando ainda estava confinado no reality.









Os fãs de Cara de Sapato notaram que o perfil do lutador não possui mais o selo de verificado na rede social Twitter e começaram a reclamar da punição que o lutador receber da plataforma.

Após um problema com as redes sociais de Amanda Meirelles, o perfil do lutador assumiu o posto em apoio à permanência da sister Bruna Griphao, que enfrente o paredão dessa semana com Fred Nicácio e Sarah Aline.

"Gente, a conta da @draameirelles está suspensa então vamos assumir o B.O. e fazer por aqui os mutirões pra esse paredão que seriam feitos lá tá?", publicou.

Mais uma meta batida! Vamos para os próximos! E o verificado volta tá? Vamos ficar aqui confiantes 🫶🏻

Volta o selo e a conta da Amandinha! Amém? 👤 — Cara de Sapato (@caradesapatojr) April 11, 2023









*Texto de Júlia Wasko

