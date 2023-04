Reprodução/Instagram Julian Figueroa foi encontrado morto em sua casa









O cantor e ator mexicano Julián Figueroa foi encontrado morto aos 27 anos em seu quarto após sofrer um infarto agudo do miocárdio e fibrilação ventricular. A informação foi confirmada por sua mãe, a também atriz Maribel Guardia, em uma publicação no Instagram.





"Sinto ter que informar a partida do meu amado filho Julián Figueroa, que infelizmente deixou este plano. Ele foi encontrado inconsciente esta noite em seu quarto, enquanto eu estava no teatro. A emergência foi chamada, mas, quando a ambulância e a polícia chegaram, ele já estava sem vida, e sem rastro algum de violência. O laudo médico indica que ele morreu de infarto agudo de miocárdio e fibrilação ventricular", escreveu ela, que tem 63 anos.

"Peço a compreensão de todos pela profunda dor pela qual estamos passando. Gostaria de conversar com todos os que estão buscando contato, mas a verdade é que não tenho forças para isso. Peço respeito a todos pela nossa privacidade neste momento doloroso", disse.



















Nascido em maio de 1995, Julián é filho de Maribel e Joan Sebastian, também um famoso cantor e compositor do México, que morreu em 2015.

Recentemente, Figueroa esteve no ar na novela Mi Camino Es Amarte, em que interpretava o aspirante a cantor Leonardo Santos. Também atuou no curta Secretos de Familia e nas séries Comi Dice el Nicho e Por Siempre Joan Sebástian, em homenagem ao próprio pai.

Julián deixa um filho de três anos, chamado José Julián, e sua companheira, Ime Garza. O velório será realizado de forma privada apenas para família e amigos.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho