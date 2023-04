Reprodução|Instagram Eliminados não participarão da final do BBB





Diferente dos demais participantes eliminados no BBB 23, a Globo decidiu que MC Guimê, Cara de Sapato e Bruno Gaga não serão convidados para a final do reality show e para a dinâmica que reúne todos os confinados de cada edição, a famosa lavagem de roupa suja.



Ainda que Guimê e Cara de Sapato não tenham sido expulsos, e sim eliminados pela produção do BBB 23 após o episódio de importunação sexual, os ex-participantes não poderão retornar para a final do programa. As informações são do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Assim como Bruno Gaga, que apertou o botão de desistência do reality ainda em fevereiro e deixou o programa. Na ocasião, o brother explicou que não aguento mais a falta que sentia de sua família.

Anteriormente, a Globo teria decidido permitir que os três eliminados participassem da dinâmica, mas diante do cancelamento e pressão dos patrocinadores e telespectadores, a emissora voltou atrás.

Dessa maneira, Guimê, Cara de Sapato e Bruno Gaga não participarão das demais atividades que envolvem os participantes do BBB 23, como o reencontro no dia seguinte à final do programa.