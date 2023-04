Reprodução|Instagram Paulo Vieira releva que torcida de Amanda do BBB 23 tem feito ataques racistas a uma de suas roteiristas

O humorista, roteirista e apresentador do Big Terapia no BBB 23, Paulo Vieira, afirmou nesta segunda-feira (10) que a torcida da participante Amanda Meirelles tem atacado uma roteirista preta de sua equipe com mensagens racistas e misóginas publicadas nas redes sociais.







O alvo dos ataques é a roteirista Nathalia Cruz, que integra a equipe de Vieira na redação do quadro que ele apresenta semanalmente no reality show da Globo. Por se sentirem ofendidos pelas piadas do humorista, a corja que torce pela médica no BBB 23 se sentiu no direito de publicar mensagens criminosas nas redes sociais.

"Parte da torcida fanática daquela moça lá está covardemente atacando a minha roteirista @nathalia_cm da maneira mais baixa possível", afirmou Paulo Vieira.

parte da torcida fanática daquela moça lá está covardemente atacando a minha roteirista @nathalia_cm da maneira mais baixa possível



misoginia, racismo…



vale tudo pra defender um participante de realityshoe?



perderam a mão



são uns lixos pic.twitter.com/I3xtvEtWR0 — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) April 10, 2023





Na publicação, ele defende que Nathalia é atriz, roteirista, talentosa e sempre estará ao lado dele. "Nath escreveu Pablo e Luisão comigo (previsto pra 2024), escreveu Rensga Hits, inúmeros sucessos do Porta dos Fundos, escreve o Big Terapia e vai escrever tudo que ela quiser pois é um talento fora de série!", reforçou.

Nos comentários, os internautas pedem um posicionamento da equipe de Amanda, já que os ataques partem dos fãs da participante, e diversos telespectadores demonstram apoio a Nathalia.

*Texto de Júlia Wasko

