Reprodução Maria e Douglas vão trabalhar juntos em Fuzuê





A exposição que Douglas Silva recebeu no BBB 22 rendeu tanto que até a filha mais velha do ator, Maria Flor, ganhou uma chance frente às câmeras. A menina está no elenco da próxima novela das sete da Globo, Fuzuê, e contracenerá com o parente. Assim como na vida real, os personagens no folhetim serão pai e filha.





Na época da edição, Maria Flor ganhou a atenção dos internautas e espectadores por sua dicção e nos vídeos em que participava. Ela sempre estava presente nas redes sociais do ator para pedir votos para o pai ficar nos paredões.

De acordo com as informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Douglas viverá o melhor amigo do protagonista, vivido por Nicolas Prattes, em Fuzuê.

O mocinho será um advogado que se envolverá com uma vendeora de biojoias, interpretada por Giovana Cordeiro. Edson Celulari viverá o pai de Prattes no folhetim enquanto Marina Ruy Barbosa interpretará a vilã.

Escrita por Gustavo Reiz, Fuzuê será norteada por uma caça a um tesouro escondido que está embaixo de uma loja no centro do Rio de Janeiro. Já a preparação de elenco, que envolve Douglas e Maria Flor, começa em 25 de abril.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.