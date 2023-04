Reprodução/SBT Romeu e Julieta em cena da nova novela do SBT





A mais nova aposta do SBT para o público infanto-juvenil tem data para estrear. A infância de Romeu e Julieta chega na programação do canal em 8 de maio na faixa das 20h30. O título é uma parceria da emissora com a Prime Video. As informações são do colunista Flavio Ricco, do portal R7.





O elenco de A infância de Romeu e Julieta tem nomes já conhecidos pelo público como Vittória Seixas, Miguel Ângelo, João Baldasserini, Vittória Seixas, Juliana Schalch, Bianca Rinaldi, Lu Grimaldi, André Mattos e muitos outros. Já a direção fica a cargo de Ricardo Mantoanelli.

Baseado na obra de William Shakespeare, a infância de Romeu e Julieta conta de uma forma lúdica a história dos personagens principais, vividos por Miguel Ângelo e Vittória Seixas.

O folhetim é ambientado na região de Castanheiras, onde as famílias Campos e os Monteiro tem maneiras diferentes de como fazerem o bairro prosperar. No entanto, Romeu e Julieta se conhecem e os grupos rivais têm uma nova oportunidade de trazer paz e união entre o convívio deles.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.