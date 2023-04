Reprodução Fábio William revela nova profissão









A onda de demissões na Globo está pegando vários talentos desprevenidos. E quem ven sendo surpreendido também é o público, que está acompanhando alguns dos profissionais da emissora da família Marinho revelando se dedicar a outros trabalhos por trás das telas para não caírem, de vez, no desemprego.

Sem redes sociais, Fábio William gravou um vídeo publicado no Instagram da filha, Letícia de Lara, e da amiga, Márcia Witczak – jornalista também demitida da Globo – agradecendo aos fãs pelo carinho com a despedida, à emissora pelo tempo na empresa e falando sobre seus novos rumos profissionais.







O jornalista falou pela primeira vez sobre a demissão da Globo, que também desligou outros grandes nomes da grade, como Giuliana Morrone, Monica Sanches e Leila Sterenberg. O apresentador, que comandava o DF1 em Brasília, revelou que também é formado em Psicologia e já trabalhava com atendimento clínico a pacientes na cidade. Agora, ele disse que dedicará 100% de sua vida profissional para as consultas.

"Algumas pessoas não sabem, eu também sou psicólogo, já há alguns anos. Trabalho nas duas coisas. Uma paixão é o telejornalismo, outra paixão profissional minha é a Psicologia. Sou psicólogo clínico, sou psicoterapeuta, sou especialista em Psicologia clínica, atendo adultos, casais, hipnose clínica, enfim. Eu só preenchia metade da agenda, vou poder agora preencher a outra metade", disse no vídeo.

William estava na Globo desde 1996, quando estreou na GloboNews como repórter e apresentador do Jornal das 10. Em 2003, virou repórter especial do Jornal Nacional em Brasília. Em 2011, passou a ser âncora do DF1, jornal da hora do Jornal Nacional em Brasília. Em 2011, passou a ser âncora do DF1, jornal da hora do almoço do Distrito Federal, onde estava até agora. Ele também dava expediente como plantonista do Jornal Hoje e do Bom Dia Brasil.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho