Divulgação Gabriel Tarso, Branca Franco e Edson Vandeira

Na nova série original do History Channel, Andes Extremo, os montanhistas Gabriel Tarso, Edson Vandeira e Branca Franco se aventuram na Cordilheira dos Andes para escalar picos desconhecidos a seis mil metros de altitude com pedras soltas, rajadas de vento de 70 km/h, nevascas intensas e avalanches, em algumas das maiores e mais perigosas montanhas do planeta.







Somente nesta temporada de escalada, foram registrados três acidentes e uma vítima fatal. Uma dessas ocasiões, inclusive, foi documentada na série. O fotógrafo e guia de montanha, Edson Vandeira, ficou sem ar no percurso após um grande pedaço de gelo cair sobre as suas costelas. "Foi assustador fiquei sem ar. Mas são desafios que fazem parte da atividade. Precisa saber lidar e ter humildade também para saber desistir, quando necessário", contou ele à coluna.

Segundo o colega e fotógrafo outdoor, Gabriel Tarso, o montanhista não titubeou em seguir o trajeto. Vandeira também superou as limitações da Covid-19, que colocaram ainda mais em risco o físico e psicológico do profissional.

Edson Vandeira/Divulgação Cena da série documental Andes Extremo

"Chegar no topo do Huascarán, depois de tudo o que passamos, é um misto de felicidade e alívio, e passa um filme em nossa cabeça que resgata o sentimento e as memórias dessa jornada, conhecendo tantas histórias incríveis e pessoas inspiradoras, é um orgulho imenso", completou.



Mas por que se arriscar para gravar uma série de aventura?

É um grande desafio captar imagens em situações tão extremas, e toda a logística começou a ser preparada em janeiro de 2022, incluindo uma viagem de reconhecimento ao Peru. Alcançar um altar milenar Inca, uma múmia resgatada, experienciar tradições, como rituais sagrados e o significado de suas oferendas na cultura que concedeu o maior império da América pré-colombiana, justificam a conexão entre aventura e história na série.

Realizada em parceria com a produtora Canvas e direção de Wiland Pinsdorf, a veracidade da produção evidencia os desafios, como a subida à Huascarán, que levou sete dias para ser escalada.

"Nas montanhas, a temperatura pode chegar aos 20 graus negativos. Perdemos um drone, microfone e câmeras que congelaram. O ar rarefeito é outro obstáculo, que afeta a escalada e a capacidade de raciocínio, e isso nos atingiu diretamente, testando todos os nossos limites", disse o diretor de Back to Teahuppo, Kahe e Julietti.

Branca Franco ressalta ainda as diferenças entre as técnicas de hoje e milenares para realizar as escaladas. "Os povos utilizavam lã de ovelha nos pés para ter aderência em altitude de seis mil metros. Sinto o máximo respeito e admiração por isso. Estou muito feliz em apresentar os Andes para as pessoas", contou a primeira mulher do Brasil a chegar ao cume da Esfinge em cordada feminina, maior parede de rocha do Peru.

Durante dois meses de gravações, os montanhistas exploram montanhas localizadas em regiões muito ricas culturalmente como Arequipa, conhecida pelos vulcões, e Huaraz, onde está localizada a Cordilheira Branca. Além da conexão com a natureza e a cultura local, Andes Extremo também sinaliza para questões climáticas. "Em um dos episódios, falamos sobre o derretimento dos glaciares. É importante destacar porque são problemas ambientais reais", afirma Gabriel Tarso.

Karen Santiago, diretora de Conteúdo e Produção A+E Networks Brasil, afirma que o pilar de aventura tem um destaque especial dentro da programação do History devido ao interesse da audiência nesse tipo de conteúdo.

"Com esta produção original, queremos mostrar que toda boa aventura pode ter como pano de fundo histórias ricas e interessantes, como essa cultura impressionante, que viveu nas Cordilheiras dos Andes . E é esse o objetivo deste projeto", conta. "A série tem imagens incríveis e tem tanta relevância para a marca que não será exibida apenas no Brasil, mas em outros países da América Latina", completa.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho