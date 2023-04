Reprodução/Instagram Isabela Crociolli descobriu que será mãe de um garotinho





A influenciadora Isabela Crociolli decidiu inovar no chá revelação para descobrir o sexo de seu bebê e deixou os parentes e amigos boquiabertos no último domingo (2). Ao lado do marido, Leandro Kessadjikian, ela soube que está esperando por um garotinho por meio do vestido que usou para a celebração.





Avaliado em R$ 70 mil, o look desenhado pelo ateliê Boho Brand, foi composto em duas camadas para esconder da futura mamãe o segredo que ela só descobriu no fim de semana.

A peça principal escondia a parte da saia na cor azul, e foi sobreposta por outra saia longa e esvoaçante, que mesclava as cores azul e rosa. E na hora de fazer a revelação, esta peça secundária foi tirada, revelando que ela será mãe de um menino, que se chamará Miguel.

"A maior descoberta da minha vida foi saber que existe uma vida dentro de mim. Completei 12 semanas de muito amor e alegrias, agradeço a todos que estiveram presentes e que de alguma forma me apoiaram. Vocês não têm noção o quanto isso está sendo importante para mim! Não achei que eu fosse capaz de gerar uma vida, não imaginava que este momento seria tão único e lindo!", disse Isabela Criciolli. "Vem logo Miguel, mamãe está te esperando para aprender e ensinar. Mamãe já te ama muito", completou.

Em 2022, Isabela revelou aos seus seguidores que passou por uma embolia pulmonar, em decorrência de uma trombose que contraiu por conta da Covid-19. E por conta desta situação, ela passou a contar com a ajuda do ginecologista e obstetra José Bento, que vem acompanhando todo o processo pré-natal da influenciadora.

