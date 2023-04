Reprodução|CNN Comentarista minimiza casos de trabalho escravo no Brasil





Nova comentarista do programa CNN Arena, Janaina Paschoal está sendo altamente repreendida nas redes sociais após participar de um debate ao vivo na CNN Brasil, no qual minimizou os problemas e as denúncias de trabalho escravo no país.







Janaina Paschoal estreou no programa na última segunda-feira (3), e já é considerada por muitos como uma das piores do elenco do canal de notícias. Assim como nos demais programas exibidos, a comentarista demonstrou sua postura bolsonarista em diversos temas debatidos.

Na terça-feira (4), a jurista e política brasileira afirmou que as denúncias de trabalho escravos feitas no Ministério Pública são exageradas e que "existem casos e casos". Para ela, agora há o surgimento de mais casos de trabalho escravo para criminalizar fazendeiros.

"De repente, tem um monte de escravocrata no país. A gente também tem que avaliar no caso concreto. Eu conheço casos e casos. […] Essa generalização não pode acontecer", afirmou.

Mesmo com os demais comentaristas discordando de suas falas e tentando explicar a realidade do trabalho escravo no Brasil, Janaina Paschoal se mostrou irredutível para rever seu discurso. Assista ao momento:

Que vexame: Janaina Pachoal passando pano para trabalho escravo na CNN. Ela começou o novo trabalho de comentarista com o pé extremo direito. pic.twitter.com/LIIUvcmsbX — GugaNoblat (@GugaNoblat) April 5, 2023