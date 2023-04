Reprodução|Instagram Sindicato dos jornalistas prepara ação contra a emissora Globo

Nesta terça-feira (4), a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), enviou um ofício à Rede Globo solicitando uma reunião dedicada a entender as demissões em série repentinas na emissora, promovida desde o início desta semana, que dizimou os cargos de diversos nomes importantes de seu elenco.







Logo após a Globo demitir mais de 50 jornalistas de diferentes editorias nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, o sindicato organizou uma medida após a insatisfação dos ex-funcionários.

"Não basta realizarmos as notas de repúdio contra as demissões. Iremos nos organizar com a categoria para resistir coletivamente às demissões e garantir dignidade a todas e todos os profissionais da Globo", afirma Thiago Tanji, presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo.

Os sindicatos das diferentes cidades em que houve a demissão em massa visam realizar uma ação conjunta para evitar e reverter as demissões, e implantar um canal direto de comunicação com a emissora.



Por fim, o sindicato reitera em seu comunicado que há uma posição etarista por parte da Globo ao demitir majoritariamente profissionais com muitos anos de experiência.

*Texto de Júlia Wasko

