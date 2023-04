Reprodução|Instagram Fãs pedem Regina Volpato como apresentadora do Encontro no lugar de Patrícia Poeta

Após Patrícia Poeta enfrentar um péssimo momento como apresentadora do programa Encontro, o público iniciou uma campanha nas redes sociais pedindo outros nomes para comandar o matinal da Globo. Entre eles, um dos nomes mais pedidos é o de Regina Voltapo, atual apresentadora do Mulheres, da TV Gazeta.





A jornalista, escritora e apresentadora já passou por diversos programas televisivos e é uma das mais aclamadas pelo público para comandar o Encontro. E os argumentos para que isso aconteça são as qualidades de Volpato.

"Perfeita, linda, carismática, simpática!!! Alô, Globo, faça acontecer!!! Regina Volpato seria perfeita", escreveu uma fã da apresentadora. "Queria ela ou a Eliana, mas acho que ela [Regina Volpato] saberia dividir melhor o espaço com o Manoel", disse um dos internautas no Twitter. "Fico imaginando a Márcia Goldschmidt ou Regina Volpato no Encontro", afirmou outro fã.

Enquanto isso, outros telespectadores do programa defendem a saída de Patrícia Poeta, e a permanência apenas de Manoel Soares. "Gente, não precisa trocar ninguém. Precisa tirar a Poeta e pronto. Manoel apresentar muito bem e tem voz suave, não interrompe os outros, é empático, simpático, boa dicção, não é sonso. Tantos bons adjetivos. Ele é perfeito para apresentar, sem ela, e é isso", comenta.

Na última quinta-feira (5), a atual apresentadora, Patrícia Poeta, sofreu diversas críticas após desmerecer seu colega, Manoel Soares, ao vivo no Encontro. Entretanto, essa não foi a primeira vez que os fãs desaprovaram as atitudes de Patrícia. Na semana passada, a apresentadora interrompeu o apresentador e atravessou a câmera sem maiores justificativas.

Regina Volpato a pessoa certa pro #Encontro aquela fala suave de manhã é o que o Brás precisa na tv aberta . pic.twitter.com/QLoaVTrmWc — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) April 5, 2023





Petição pra Globo levar a @volpato_regina pro Encontro pra substituir a Patrícia Poema. https://t.co/VY8YmIQO2V — Fefocito (@fefocito) April 6, 2023