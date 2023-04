Reprodução/SBT O apresentador Lucas Rocha introduz merchandising de funerária após mostrar tragédia em creche de Blumenau





Quando a gente pensa que já viu todo tipo de sensacionalismo barato na TV ou até mesmo apelos insensíveis para faturar dinheiro em cima de tragédias, eis que a Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná, que pertence ao apresentador Ratinho, vem e nos "brinda" com esta situação vergonhosa no programa Tribuna da Massa, veiculado na hora do almoço no Estado.





Nessa quarta-feira (5), o apresentador Lucas Rocha estava no estúdio e exibia o drama dos pais das crianças assassinadas a machadadas na creche em Blumenau (SC) e interrompeu a transmissão das cenas da equipe que cobria o momento em um link ao vivo para fazer uma ação de merchandising. Acredite se quiser caro leitor, mas o anunciante era uma empresa funerária.

E não pense que se tratou de uma mera coincidência da pauta do programa com a ficha de anunciantes. Tudo foi milimetricamente pensado para fazer um link entre a tragédia e a venda de caixões e jazigos em cemitérios, e a maior prova disso é a abordagem de Lucas Rocha com o rapaz que fez a ação de merchandising.

"Tem momentos na vida que são muito difíceis, e até por isso que todos os dias a gente traz aqui a [nome da agência funerária], que é uma empresa que a gente confia na hora que a gente mais precisa. Fala mais sobre isso pra gente, Ed", disse o apresentador do Tribuna da Massa, passando a bola para o merchandete.

"Exatamente. Esse momento triste que a gente está vendo agora, tragédia, você imagina os pais dessas crianças, que levaram as crianças de manhã para uma creche e não vão ter eles à noite, né? A morte ela chega quando a gente menos espera, e a gente fala disso todos os dias, da importância de você estar preparado com essa empresa aqui, ó [nome da agência funerária], que tem na sua logo aqui 'sua família em boas mãos', porque é nesse exato momento que você não tem cabeça pra nada, não consegue decidir nada, não consegue falar com ninguém, você quer simplesmente estar naquele momento dando adeus pra pessoa que você ama", disse Ed, o vendedor da funerária.

A edição do programa de quarta-feira (5) foi retirada do canal do YouTube do programa Tribuna da Massa, que tem por hábito deixar todas as transmissões completas em sua página. A decisão foi tomada após a onda de críticas que o apresentador e o SBT passaram a receber nas redes sociais.

Mas o vídeo segue disponível nas redes sociais e tem despertado a ira dos internautas. Assista:

O que a cobertura da tragédia de Blumenau não teve de ética teve de patrocinador. pic.twitter.com/2IJKFc2A0y — Antonio Tabet (@antoniotabet) April 6, 2023