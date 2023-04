Reprodução Tatá Werneck e Rafael Vitti enfrentam crise e tentam salvar casamento e revelam acordo









Por pouco, Tatá Werneck e Rafael Vitti não se separam no carnaval. A atriz e o ator enfrentaram uma crise que deixou a relação por um fio, no entanto, após muita conversa, o casal decidiu estabelecer novos acordos para salvar a união de seis anos.





De acordo com o site do jornal Extra, um dos principais itens da negociação é não expor a vida do casal nas redes sociais. A atriz também parou de acompanhar o tempo inteiro as publicações do marido que, quase sempre, fazia posts mostrando parte do corpo – e a moça fazia questão de curtir ou comentar.

"A Tatá é ciumenta e todo mundo sabe disso. Pouco antes do carnaval aconteceu alguma coisa que a deixou muito chateada e os dois tiveram uma briga. Ele chegou a postar de um flat em frente à praia, onde estava ficando até a poeira baixar. Depois viajou para surfar com amigos", contou uma fonte ligada ao casal à publicação.

Rafael não chegou a sair de casa pois queria dar um tempo para que eles se acertassem. No entanto, na negociação está uma maior liberdade para o ator, que passou a sair com amigos antigos, sem a atriz. "Era uma espécie de teste", diz a fonte: "O Rafa é louco por ela e nunca quis se separar, mas estava se sentindo sufocado e sem espaço", contou.

Diante de tantos acordos, ao que parece, a estratégia está concedendo bons resultados. Nesta quarta (5), Rafa Vitti compartilhou um registro com Tatá e a filha em uma “Hora da aventura em família”, como escrito na legenda da publicação que mostra o momento de descontração.





Em breve, Tatá irá viver uma stripper de vida dupla em Terra e Paixão, próxima novela das 21h. "Ela está mais calma, feliz por poder voltar a trabalhar e conviver com pessoas. A pandemia foi muito traumática para ela e deixou consequências para o casal. Agora, as coisas estão voltando ao normal", diz o amigo.

