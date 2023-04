Reprodução/Instagram @phbeto Franciely Freduzeski, atriz e estudante de psicologia, de 44 anos, explica como as dores crônicas afetam seu dia a dia









Revelada no humorístico Zorra Total e com atuações em novelas marcantes da TV, como O Clone (2001), América (2005), Malhação (2008) e Orgulho e Paixão (2018), a atriz Franciely Freduzeski falou de sua luta contra uma doença crônica e sobre a realização do sonho de infância: ser psicóloga.





"Estou cursando o último ano e gosto muito. Não tinha nenhum curso superior porque fui trabalhar muito cedo. Mas, desde que morava em Curitiba, sonhava em me formar e ter um diploma. Minha mãe também queria muito. Procurei um curso que mais se encaixava comigo e achei a Psicologia", explicou ela em entrevista à Quem.

A atriz de 44 anos já atende os pacientes semanalmente no estágio supervisionado na área. Franciely conta que as pessoas se inscrevem para fazer terapia na faculdade e têm noção de que serão atendidas por um estagiário [estudante de Psicologia] e, após isso, os casos são discutidos em sigilo em sala de aula. Quando entrou na faculdade, Freduzeski tinha o desejo de atender crianças.

"Mas eu mudei de ideia depois que passei os três últimos anos da minha mãe indo e voltando com ela de hospital. Ela acabou falecendo ano passado e eu acabei me envolvendo com o cuidado com os mais velhos e o manejo de dor. O último ano dela foi péssimo. Ela vivia mais no hospital do que em casa", recordou.

Descoberta de doença autoimune

Ser diagnosticada com fibromialgia – doença que tem como sintomas dores crônicas e sensibilidade nos músculos, articulações, tendões e outras partes do corpo – influenciou Franciely a estreitar sua relação com a Psicologia.

"Até para a psicologia é meio complicado entender quem sofre de fibromialgia. Infelizmente, nem todo profissional sabe lidar com a dor", destaca ela, que tem uma equipe multidisciplinar formada por médico neurologista, psicólogo, psiquiatra e fisioterapeuta especializados em dores crônicas.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho