Reprodução/Instagram Franklin Reis criou a personagem Neca, um de seus maiores hits na web





Parece roteiro de filme, mas é vida real: Franklin Reis conseguiu reverter a situação de pobreza de sua família e dar melhores condições a todos após tomar a decisão de largar seu emprego convencional, que não lhe rendia o suficiente, para investir no humor. Ele só tinha um celular e seu talento, além de sua paixão pelo personagem Chaves. E deu tudo certo.





Em menos de um ano, ele virou um fenômeno nas redes sociais. Atualmente, conta com 2 milhões de seguidores no Instagram e mais de 27 milhões de visualizações no TikTok. Isso o fez conquistar fãs famosos, e alguns deles até toparam participar de suas esquetes de humor, como os cantores João Gomes e Tierry.

"Tem sido uma jornada e tanto. Sempre me vi trabalhando com comédia, mas nunca tinha conseguido me firmar na carreira. Tudo mudou de uns tempos para cá", disse Franklin Reis. "Gosto de trabalhar com criatividade e bom humor. Tentei empregos tradicionais, mas não era feliz em nenhum deles", acrescentou.

De origem humilde, o humorista passou a explorar a periferia de Salvador, na Bahia, onde nasceu e cresceu, para criar as situações cômicas que apresenta na web. Sua personagem de maior sucesso é a travesti Neca, que coleciona namorados e arma diversas confusões com sua vizinhança.

Após conquistar a web, Franklin Reis tem objetivos maiores: ele quer que seu trabalho alcance mais pessoas e seu sonho é participar de trabalhos na TV e no streaming.

"Ainda sonho em trabalhar na TV. Foram os comediantes e humoristas de TV que me inspiraram a seguir essa carreira", disse ele, que tem como inspiração o comediante Roberto Gómez Bolaños, criador do Chaves. "Fui uma criança que ficava em frente à TV assistindo Chaves e Chapolin. Um dia, quem sabe, outras pessoas não estarão me vendo na TV também?".