Mais uma polêmica envolveu Andressa Urach e Thiago Lopes na tarde dessa segunda-feira (3). O empresário pediu R$ 6 mil pelo par de alianças que o ex-casal usava em um anúncio publicado nos Stories do Instagram. O item foi vendido oito horas depois da divulgação. A caixa original das peças também estava na publicação.



Thiago e Andressa vivem uma separação conturbada, com trocas de ofensas pelas redes sociais. Eles disputam na Justiça a guarda do filho, Leon, que completou 1 ano em fevereiro. O menino mora com o pai atualmente e recebe visitas da modelo.

À época do aniversário do bebê, Thiago afirmou que Urach não quis ver o filho. Dias depois da declaração do ex-marido, a vice Miss-Bumbum disse que não viu o filho porque o empresário não permitiu.

