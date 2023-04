Reprodução/Twitter Silvero Pereira aproveitou os dias de descanso para biscoitar na web





Silvero Pereira aproveitou a pausa na agenda do espetáculo em que canta Belchior para curtir dias de descanso com amigos em uma cachoeira. E no meio dos momentos de lazer, ele decidiu ficar completamente nu e compartilhar com seus seguidores no Twitter, fazendo diversos fãs, principalmente homens, inundarem a publicação com elogios e cantadas.





"Caboclo da mata", escreveu o ator na legenda da foto, sem mostrar a localização. Na imagem, Silvero aparece de costas, sem sunga ou bermuda, deixando a retaguarda completamente à mostra.

"Como é bela a Natureza, né?!", escreveu um seguidor, empolgado. "Belo monte", comentou outro. "Sultão das matas não veste roupa. Sultão das matas só anda nu", elogiou mais um admirador.

Caboclo da mata 💚🍃 pic.twitter.com/Le0eVv97qb — Silvero Invenção 🇧🇷 ❤️ (@silveropereira) April 4, 2023





Na última terça-feira (28), o ator estreou a temporada carioca do espetáculo Silvero Pereira interpreta Belchior, no qual cantou diversos clássicos do cantor, como A Palo Seco, Alucinação, Sujeito de Sorte e Como Nossos Pais.