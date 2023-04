Reprodução/Instagram Leonardo, Poliana Rocha e Zé Felipe no velório de dona Carmem









Nesse domingo (2), o corpo de dona Carmem, mãe do cantor Leonardo, foi velado na capela do Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. A morte comoveu família e amigos da matriarca, e também o grande público, que teve acesso às informações do ocorrido em portais de notícia, vídeos, e até mesmo, por meio de Stories "biscoiteiros" no Instagram.









Em uma sequência de publicações exageradas, Poliana Rocha, nora de Carmem, fez questão de ressaltar imagens com expressões de choro, repletas de caras e bocas, em momentos extremamente constrangedores e delicados para mostrar o lamento da morte da mulher de 87 anos aos seus seguidores.

Em uma das publicações, Poliana aparece aparentemente abalada, desvinculando seu olhar da câmera que registrava o momento e escondendo a face nos ombros do marido, Leonardo. A foto, repostada da fanpage Cabaré da Poliana, é ilustrada por um fundo escuro, emojis de coração preto e legenda "Sumida por hoje!!!!!!", para expressar o luto e engajar a notícia nas redes sociais da mulher do sertanejo.

O comportamento chamou a atenção da web e impulsionou críticas à família, especialmente à Poliana, sobre o sentimento de perda e a postura do luto nas redes sociais. "Os Stories da esposa do Leonardo! Que loucura, sério! Que loucura! Que família deplorável!", disse uma internauta. "A Virginia de luto pela vó do marido dela e postando rotina de skincare, essa mulher é simplesmente INACREDITÁVEL", disse outra. Confira:



Ta tudo errado, a roupa do Zé Felipe em um VELÓRIO como se tivesse posando pra foto (realmente tá nesse caso oq é ABSURDO), a Poliana colocando de legenda como se fosse ali só “dar um pulinho e já voltava” e literalmente um fotógrafo fotografando eles assim 😐 https://t.co/Lwp1Zd5A3t — Duda (@dudxxsx) April 3, 2023









Achei q só eu tinha percebido isso. A Poliana simplesmente deu a notícia como se fosse uma fofoca e ainda postou agr a pouco uma ft no velório falando “sumidinha”. Serio.. sem base! Mas enfim.. cada um reage ao luta de uma forma né.. https://t.co/CfCcGgGLCf — isadora oq (@fragaisa21) April 2, 2023









Triste pelo pedro que realmente a perda😔 pic.twitter.com/cOblxP4HWH — ana farias (@ClaudinhaAna4) April 3, 2023









No cortejo, ao som de um violão, momentos antes do enterro, Leonardo deu um beijo na testa da mãe para se despedir. O sertanejo, a esposa Poliana Rocha, Pedro Leonardo e Zé Felipe, filhos do artista, Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, participam do velório. Além deles, Marianna Costa, irmã de Leonardo, também acompanhou a despedida.



A esposa do cantor contou que ela e o marido estavam a caminho de um hospital para entregar exames de rotina quando receberam a notícia.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho