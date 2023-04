Vale a pena assistir ao filme Air: A História por Trás do Logo?

Com toque de drama, a parceria lendária entre a Nike e a estrela de basquete Michael Jordan chega aos cinemas em 6 de abril. Air: A História por Trás do Logo, cumpre as expectativas do público? Assistimos antecipadamente ao longa sobre a origem do tênis Air Jordan e falamos o que você pode esperar da produção que conta com Matt Damon, Affleck, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker e Viola Davis.