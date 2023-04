Reprodução/TV Globo Prime Video Anuncia Contratação de Cléber Machado para os Jogos da Copa do Brasil 2023





































Após estrear na Record na narração da final do Paulistão e impor uma derrota esmagadora contra a Globo, Cléber Machado acaba de ser anunciado como o novo reforço do Prime Video, serviço de streaming da Amazon. Ele será a voz oficial das transmissões dos jogos da Copa do Brasil.





A estreia do narrador, que passou 35 anos na Globo e foi demitido na semana retrasada, está marcada para 11 de abril, dois dias após concluir seu primeiro acordo com a Record, que irá transmitir o duelo final entre Palmeiras e Asa Branca, em 9 de abril, na final do Campeonato Paulista.

No streaming, Cléber já está programado para narrar partidas nos dias 11, 12 e 13 de abril.

"Narrar os jogos da Copa do Brasil com exclusividade para o Prime Video é uma grande honra para mim”, diz Machado em comunicado enviado à imprensa. “Estou extremamente feliz e empolgado em fazer parte deste time, viver um mundo vibrante e proporcionar aos espectadores a melhor experiência em transmissão de futebol. Vamos juntos nessa!”.