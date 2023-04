Reprodução BBB 23 chama a atenção e gera alertas sobre falta de higiene









Com dois meses de programa, os integrantes do BBB 23 estão sendo consagrados como o elenco que tem a pior higiene da história do reality. A categoria faz jus ao comportamento porco dos brothers que, ainda no início do jogo, enojou o público com banheiro imundo – usado por 22 pessoas, compartilhamento de escovas e falta de limpeza dos alimentos.





Mesmo sendo a edição com maior número de profissionais da saúde, os especialistas apontam para os riscos de infecção sanitária – que aumentam a cada dia. No domingo (2), a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro emitiu uma nota no Instagram e mandou um alerta sobre os problemas que a falta de higiene pode causar. "Esta edição do BBB chamou a atenção por ter se consagrado como a pior em questão de higiene", diz o órgão em comunicado nas redes sociais.

Em um carrossel de fotos, o órgão enumerou os erros dos confinados. "Banheiro sujo, compartilhamento de escovas de dente e de máquina de barbear, alimentos não são bem higienizados, unha dos pés cortadas com a boca", escreveu. Por fim, a Secretaria de Saúde do RJ deu dicas para os seguidores. Confira:





































O primeiro exemplo de sujeira ocorreu quando imagens do banheiro com o chão do box preto viralizaram. Internautas escreveram na web que eles "estavam criando fungos" ali dentro. Em outra ocasião, Larissa Santos faxinou o local e jogou no lixo 32 escovas de dentes – já havia passado seis semanas do início do programa, dos 22 jogadores que iniciaram na casa, apenas 16 permaneciam no reality.

Em outro momento do programa, Cara de Sapato compartilhou a máquina de barbear após depilar a virilha e fazer a barba; médicos mostraram os riscos.



Posteriormente, o lutador usou o aparelho ainda para aparar a sobrancelha, e em seguida, Ricardo Alface fez o mesmo para cortar os pelos da lombar.



Os brothers, inclusive, não têm higienizado os alimentos. As frutas e os legumes chegam na casa em sacolas plásticas e deveriam ser lavadas antes de consumidas.

Texto de Lívia Carvalho



