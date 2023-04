Reprodução/Instagram Enrico Lima levou bolo dos primos Sandy e Junior em sua festa de 21 anos





Poderia ser um episódio do finado Casos de Família, do SBT, mas trata-se de um assunto real: a treta política que causou uma rachadura nas relações das famílias de Chitãozinho e de Xororó fez os parentes se afastarem de vez. Na noite do dia 30 de março, Enrico Lima, filho de Chitão, completou 21 anos com um festão em uma casa de eventos de luxo em São Paulo. Mas Xororó, Noely, Sandy e Junior não deram as caras. E ficou um climão.







Muitos famosos eram esperados na celebração, um evento à fantasia e cheio de requinte que ganhou ares macabros por conta das caracterizações dos anfitriões e dos convidados. Mas na lista de pessoas famosas de verdade, o único a dar as caras por lá foi Tom Cavalcante.

Amigos da coluna que estiveram na Casa Bissuti, localizada na Vila Olímpia, aguardavam um carregamento de artistas. Sandy e Junior, primos de Enrico, eram os mais esperados. Mas ficou só a decepção pela ausência. O cantor Xororó e sua esposa, Noely, também não apareceram no local.

Sabe-se que desde o momento em que Chitãozinho decidiu apoiar publicamente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, e participou daquele encontro de sertanejos em Brasília que manifestaram apoio ao ex-presidente, derrotado por Lula, as relações entre os núcleos de Chitão e de Xororó nunca mais foram as mesmas.

Na verdade, Sandy, Junior e Noely nunca foram de fato muito próximos de Enrico e de Márcia Alves, mãe do rapaz. Então, para a família, suas ausências não foram uma surpresa, embora todos tenham sido convidados para a festa. Mas ainda assim havia uma expectativa de que eles comparecessem à superprodução.

Enrico, que se arrisca como cantor e ator, aproveitou sua festa para dublar uma música durante a festa, com direito a bailarinos performando enquanto ele fingia cantar uma canção pré-gravada. No Instagram do rapaz há vários registros da comemoração. Veja alguns deles: