Divulgação A modelo trocou as roupas longas e o marido para assumir seu lado ‘gostosona’ e fatura R $40 mil por mês





Sucesso no top Brasil do OnlyFans, Lina Nakamura fatura R$ 40 mil por mês vendendo seus nudes e vídeos íntimos na plataforma de conteúdo adulto. A modelo de 23 anos decidiu deixar a igreja evangélica e se divorciar do marido --que não a deixava trabalhar, nem estudar-- para se exibir na internet e resolver problemas financeiros.





"A igreja me prendia, não me deixava ser quem realmente eu queria. Não era autêntica, só fazia o que a igreja mandava. Além disso, eu era pressionada a me casar com alguém da igreja. E assim aconteceu. Mas era uma relação abusiva. Não podia trabalhar, ter amigos e sair de casa. Foi então que dei um grito de liberdade, me joguei na plataforma e passei a buscar minha essência", explicou Lina, que é de origem humilde e religiosa.

Sem o apoio da família, que era contra o divórcio, e o preconceito em ser criadora de conteúdo adulto, Lina afirma que o sexo era um tabu em sua vida e se diverte ao afirmar que o lado 'santinha' ficou para trás.





"Me descobri exibicionista, mas entrei por necessidade de grana. Não me arrependo, faço o que gosto, me sinto realizada e hoje tenho o apoio de amigos e até da família. Acho que a entrada de famosas nas plataformas normalizou essa coisa da intimidade exposta", pontuou.



Além das plataformas, Nakamura tem outros projetos. Um deles é de se formar atriz e fazer novelas e filmes. Tanto que a modelo está cursando teatro para realizar o sonho de aparecer na TV (com roupa).

"Sempre fui apaixonada por arte e espero um dia fazer uma novela na TV. Não tenho medo de rótulos ou preconceito, até porque estar nas plataformas se tornou algo comum. Até as famosas estão lá", justificou.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho