Divulgação/Record Cléber Machado é o novo reforço do time de Esportes da Record





Foram apenas 8 dias de desemprego, e Cléber Machado acaba de ser anunciado como o novo reforço da cobertura esportiva da Record. Demitido da Globo na semana passada, o narrador de 61 anos estará à frente dos últimos jogos do Campeonato Paulista. Ele irá narrar os duelos entre Palmeiras e Água Santa, marcados para 2 e 9 de abril.





"O Paulistão 2023 na Record TV ganha um grande reforço. Cleber Machado será a voz das partidas finais do Campeonato Paulista nos dias 2 e 9 de abril, entre Palmeiras e Água Santa. Ele se junta ao time de comentaristas composto por Lucas Pereira, Dodô, Renato Marsiglia, Márcio Canuto, Mylena Ciribelli, Roberto Thomé, Bruno Picinatto, Jean Brandão e Janice de Castro", disse a Record em nota.

O contrato, no entanto, não é de longo prazo. Este primeiro acordo entre Cléber e Record se restringe a estas duas partidas, mas como a emissora tem investido cada vez mais na compra dos direitos de transmissões de outros campeonatos, o ex-funcionário da Globo poderá ser escalado para os novos jogos que virão pela frente.

"Cléber Machado é um dos maiores e melhores narradores do Brasil, além de jornalista e apresentador. Dono de uma das vozes mais conhecidas da televisão brasileira nas transmissões esportivas, começou a sua carreira na rádio Bandeirantes e, em seguida, foi para as rádios Tupi e Globo. Sua estreia na tela foi na TV Gazeta, de São Paulo. Em 1988, foi contratado pela TV Globo, onde permaneceu por 35 anos", continua o comunicado da emissora de Edir Macedo.

"A chegada do Cléber para narrar as finais do Paulistão 2023 reforça ainda mais a transmissão de um campeonato que teve resultados superlativos em audiência e repercussão para os amantes do futebol. Com seu talento e originalidade, o espectador/torcedor pode ter certeza de um grande show no melhor estilo que o campeonato merece", disse Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da Record.

O narrador trabalhou na Globo por 35 anos e teve sua demissão anunciada na última semana. Ele, que era o substituto número 1 de Galvão Bueno, vinha perdendo espaço na emissora desde o ano passado, e chegou a ficar de fora do time que viajou ao Catar para cobrir a Copa do Mundo de Futebol.