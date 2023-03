Reprodução/Instagram Nicolas Prattes viajou à Jamaica e detalhe chamou a atenção dos seguidores





Com cerca de 153 mil likes e 2 mi comentários na foto, Nicolas Prattes está sendo notado por exibir volume ao posar de sunga branca com a namorada, a bailarina Luiza Caldi. O artista de 25 anos vem recebendo uma chuva de elogios desde que publicou, na terça-feira (28), um registro da sua viagem à Jamaica.





Na imagem, o casal aparece dando um beijo apaixonado após um aparente mergulho. Com tanta informação no registro, o fato não passou despercebido, os internautas não deixaram de comentar que ficaram atiçados com a exposição chamativa do artista.

"A palavra 'zoom' nunca foi tão comentada", apontou um fã. "Creio que o zoom foi o efeito mais utilizado nessa foto", disse outra seguidora. "Sunga branca é afronta", brincou outra. "Despachou a bagagem não?", brincou o também ator Francisco Vitti.





Nicolas vive Diego em Todas as Flores, novela do Globoplay. A segunda parte da novela chega ao streaming no próximo dia 5. O ator, protagonista de várias cenas quentes na produção, afirmou que as sequências "parecem uma coreografia de tão planejadas".

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho