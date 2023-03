Reprodução/Instagram Festa de 60 anos da personagem Mônica na MSP









A Mauricio de Sousa Produções (MSP) anunciou na última quinta-feira (23) uma série de ações que serão desenvolvidas nos próximos 12 meses para comemorar os 60 anos da criação da personagem Mônica. A coluna esteve no evento de lançamento de todas as surpresas prometidas para o período, que vão desde exposições aéreas até as famosas maçãs da garotinha, e trazemos todos os detalhes para você não ficar de fora dessa festa.





Tira gigante e Exposições

O arremesso do coelhinho Sansão é um grande ícone da força de Mônica, pensando nisso foi criada a Coelhadas Gigantes, uma intervenção cultural que circulará o país e será exposta em São Paulo, sob o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Próximo ao endereço, no prédio da FIESP, haverá uma projeção de Mônica Toy, e com o intuito de viajar o Brasil, a MSP terá parceria com uma companhia aérea, que revelará surpresas durante o ano todo.

A comemoração dos 60 também contará com uma tira gigante da Mônica em um prédio de São Paulo, uma exposição na Casa das Rosas, localizada na Avenida Paulista, além de uma experiência itinerante de moda que irá expor uma coleção de coelhos Sansão com estampas exclusivas criadas por estilistas – desde os novos talentos até os mais consagrados – de todas as regiões do Brasil.

Bolo e parabéns para Mônica

E as comemorações realmente não param por aí. Se você quiser cantar parabéns para a Mônica, a Festa Surpresa é um espaço itinerante tematizado, educativo, moderno e tecnológico que será exposto nos shoppings do Brasil. E para cozinhar o bolo de aniversário na sua casa, a receita criada pela chef Carole Crema estará estampada em QR code nas embalagens exclusivas de maçã dos 60 anos da personagem.







Podcast e atrações circenses

O lançamento do podcast da Mônica, é sem dúvidas, uma das grandes novidades da MSP para a adaptação de novos formatos e construção do Monicaverso. O MonicaCast será um mesa cast que contará com dez episódios, semanalmente veiculados no canal do YouTube e que trará diversos convidados – desde os artistas da empresa, quanto porta-vozes para contar um pouco dos bastidores do estúdio.



O retorno do Circo Turma da Mônica também consta das novidades da comemoração. Após as temporadas de sucesso em 2016 e 2019, este ano a atração retorna com bailarinos, artistas circenses, cantores, efeitos especiais e participações de grandes cantores. O espetáculo estreia dia 1º de julho no Teatro Bradesco, em São Paulo. Depois, seguirá em turnê pelo Rio de Janeiro. Os ingressos já estão à venda .

Ambientes como Parque da Mônica e as 3 Estações da Turma da Mônica também estarão com suas programações adaptadas para a comemoração de 60 anos da personagem.



Nas telinhas

Além de lugares instagramáveis e produtos exclusivos, a MSP prepara produções audiovisuais da Turma da Mônica em que constam live-action de Chico Bento para 2024, a série Franjinha e Milena em Busca da Ciência, para a HBO Max, cinco filmes centralizados na Turma do Penadinho, uma série adaptada da graphic novel Jeremias: Pele, quatro filmes em live-action da Turma da Mônica Jovem; Astronauta, série de animação da HBO Max e outras surpresas que serão divulgadas ao longo do ano.







