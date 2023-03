Reprodução/Instagram Nobru, Cerol e Natanael Sousa são expoentes nacionais no Free Fire





São mais de 150 milhões de jogadores de Free Fire no mundo. O game, que é uma verdadeira febre mundial, é um dos mais concorridos no universo do eSports, e aqui no Brasil diversos jovens têm se tornado referência mundial por suas habilidades e também na hora de ajudar outros apaixonados pelo esporte virtual a iniciar sua jornada por este segmento, como Cerol, Nobru e Natanael Sousa.





O Free Fire requer habilidade e estratégia para sobreviver em uma ilha disputada por outros 49 jogadores. Pode parecer uma bobagem, mas este jogo movimenta um mercado bilionário e tem feito diversos jovens se tornarem milionários por conta de suas desenvolturas nos jogos.

Conheça cinco influencers brasileiros que fazem sucesso no mundo dos games:



Natanael Souza



A solução encontrada por Natanael Sousa para se destacar neste mercado concorrido foi usar seu bom humor na hora de gerar conteúdo. Há pouco mais de dois anos presente no YouTube com o canal Gandroid, onde dá dicas de jogos e edição de vídeos, ele também promove lives com seus mais de 240 mil seguidores mostrando suas habilidades no Free Fire, jogo que é febre mundial e que potencializou o rápido crescimento do streaming paraense na plataforma. "Videogame pode ser aproveitado sozinho, mas acho muito melhor quando jogamos com amigos", avaliou.

Bruno "Nobru"

Bruno Goes, conhecido como Nobru, possui mais de 13 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 4 milhões na Twitch. Em 2019, foi campeão brasileiro e mundial com a equipe do Corinthians Free Fire, além de ser o MVP naquela ocasião. Em 2021, juntamente com Lúcio "Cerol", Nobru criou a equipe Fluxo, que em seu primeiro ano já conquistou a Liga Brasileira de Free Fire 4 e chegou ao FFWS, disputado em Singapura.

Cerol

Lúcio dos Santos Lima, o Cerol, começou a jogar Free Fire após ser assaltado e perder tudo que tinha. Com a ajuda da sua atual esposa, Carol Millicent, dedicou-se ao jogo e deslanchou. Cerol foi contratado pelo Corinthians Free Fire e com Nobru criaram a equipe do Fluxo, uma das maiores organizações de eSports do Brasil. Em 2019, Cerol ganhou uma estatueta de Melhor Streamer no Prêmio eSports Brasil.

Maellen

Cantora, compositora, influenciadora, mãe e pró-player, Maellen é um dos grandes nomes do Free Fire. Ela está presente no cenário desde a criação do jogo, passando por equipes importantes como Los Grandes e Santos Real eSports, chegando a atuar profissionalmente na LBFF. Hoje, Maellen é player da equipe Xis OG Life e possui milhões de seguidores em suas redes sociais.

Thurzin

Com apenas 16 anos, Arthur, ou melhor, "Thurzin", é um dos principais influenciadores do Free Fire. Ele possui títulos de Copa e Liga NFA, La Copa e vários outros campeonatos do cenário emulador. É um dos streamers mais assistidos da Twitch em 2021, além de ser apoiado por grandes marcas do mercado. Arthur possui mais de 1,5 milhão de seguidores na Twitch e mais de 6,7 milhões no Instagram.