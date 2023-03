*Alerta de gatilho: este texto contém informações sensíveis. Caso você se identifique com o relato ou conhece alguém que esteja enfrentando uma situação semelhante, procure ajuda. O Disque-Denúncia Nacional de Combate ao Abuso e à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes é 100

A cantora Bruna Caram acabou de lançar seu mais novo trabalho artístico que expressa, de forma sutil e melódica, a condição de violência de crianças e adultos vítimas de exploração sexual. A atriz é ativista da campanha Ninguém Mexe Comigo, que atua contra o abuso infantil, e foi responsável por escrever e cantar a música-tema, que contou com um videoclipe de 30 artistas, apoio da TV Cultura, prêmios internacionais e o objetivo de conscientizar as crianças sobre o tema.





"Recebemos vários relatos de crianças que, após ouvirem a canção, denunciaram abuso para seus professores. Uma menina com deficiência, que é inclusive uma condição muito alvo desse tipo de violência, assistiu a música na televisão e contou imediatamente para a avó que tinha vivido isso", contou a atriz em entrevista exclusiva à coluna.

Grande desafio para fazer a canção da campanha: ser uma música tranquila de ser cantada, sem nenhum medo, apenas conscientização. "Graças às colaboradoras acredito que ela conseguiu chegar longe como a gente sonhou".

Para compor as canções, Bruna destacou a necessidade de focar na inocência em formas de proteção, ao invés de falar da violência em si. "Ninguém Mexe Comigo foi uma música feita a partir de várias reuniões com sobreviventes de abuso sexual na infância, colaboradores e apoiadores da campanha. Foi uma música composta dezenas de vezes para acatar as ideias e as necessidades da causa, cumprindo a missão de informar e conscientizar", detalhou.

A cada hora 4 meninas menores de 13 anos sofrem violência sexual no Brasil, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública. Agora, a campanha pensa em atingir adultos que foram abusados na infância e ainda não quebraram esse silêncio. Sendo em sua maioria mulheres, o single sai no dia 24, com a colaboração de Bruna e as cantoras Thalma de Freitas e Nina Oliveira.

"A faixa Eu Sobrevivi surgiu a partir de algumas conversas com a Ana Terra, minha sócia na Cor e Voz e Paola Bellucci que é a grande criadora da campanha. A proposta é abordar o tema por outro viés por meio das adultas falando que sofreram o abuso na infância e lembrando elas de que a vulnerabilidade da infância acabou e que podemos quebrar o tabu, o silêncio... Passei 2 anos produzindo a faixa para chegar no arranjo que queríamos", contou.

"Atualmente no Brasil, as discussões são muito rasas. A Paola Belutti, criadora da campanha, fala muito de educação autoprotetiva nas escolas porque ajuda a conscientizar sobre limites. Mas, nos últimos anos, eu sinto que existe uma preocupação de tratar temas mais delicados. Acredito que o espaço está aumentando aos poucos, a própria música, a mobilização faz a gente falar sobre isso", afirmou.

Bruna acrescentou que ainda este ano haverá a versão em diferentes idiomas da música Ninguém Mexe Comigo. "Com a música quero trazer a convicção de proteção para todo mundo. A nova canção está vindo e já temos mais ideias para o ano que vem a fim de continuar lutando contra essa violência e covardia", finalizou.







*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho