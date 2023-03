Andy Santana/Divulgação Turma da Mônica na comemoração de 60 anos da garotinha









No dia 21 de março, a personagem Mônica, destaque dos quadrinhos Turma da Mônica, completou 60 anos de sua criação. E para festejar a data, na manhã da última quinta-feira (23), a "dona do bairro" assoprou as velinhas do bolo de maçã feito por Carole Crema e comemorou, em meio a aplausos e gritos de alegria, o aniversário com seus convidados. E a coluna esteve na celebração, acompanhando tudo.





Localizada em um bosque iluminado pela manhã ensolarada e fresco pelo ambiente arborizado, a Mauricio de Sousa Produções (MSP) convidou alguns jornalistas para se antenarem sobre as novidades preparadas para os próximos 12 meses.

A celebração conta com artes, moda, produtos, eventos presenciais, musical, espaços temáticos, publicações especiais e, também, conteúdos audiovisuais. As ativações serão realizadas em diversas regiões brasileiras para que nenhum fã do bairro do Limoeiro fique de fora dessa grande festa.

Andy Santana/Divulgação Mônica Sousa (à dir.) inspirou seu pai, Mauricio de Sousa, a criar a personagem dentuça





Mônica Sousa, que inspirou a personagem criada pelo pai, Mauricio de Sousa, destacou a importância da data. "Pensamos em tudo com muito carinho para retribuir a dedicação dos que acompanharam essa trajetória, tanto minha, como mulher e inspiração para a criação deste ícone, quanto da personagem, que conta com anos de sucesso. Estamos muito animados para compartilhar todas as novidades que vêm por aí", disse a diretora-executiva da MSP.

Mauricio de Sousa, criador da turma animada, comentou o aniversário de sua principal personagem. "Meu orgulho é ver essa menininha, que entrou na tirinha do Cebolinha e conquistou os leitores logo de cara, chegando com essa garra toda, nos dias atuais, depois de 60 aninhos. Bem, para ela foram apenas sete! Convidamos os fãs para brincar conosco nas comemorações que estamos preparando com tanto carinho. Sessenta abraços para todos!", celebrou.

Claro que não podia faltar a hora mais esperada: o P A R A B É N S! 🥳 Muitos vivas e vida longa para a nossa Moniquinha. Ah, e as celebrações estão só começando! 😉 #Monica60 pic.twitter.com/k85KgoIhQH — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) March 23, 2023









A festa teve vários momentos icônicos. Entre eles, a presença de um trono grandioso composto por centenas de coelhos Sansão --que é um dos pontos mais disputados em todas as edições da CCXP; a presença dos personagens Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Milena; a famosa pergunta de Maurício: "Quem teve a Turma da Mônica na infância?", instigando o público a se manifestar como parte da história. E contou também, com a filha e a personagem principal de Maurício arremessando o coelhinho para a plateia.



Teve mais uma surpresa! As Mônicas giraram seus Sansões e jogaram para a alegria dos convidados. Quem não queria um Sansão pra chamar de seu? 🐰 #Monica60 pic.twitter.com/yNs9CrDdGm — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) March 23, 2023













E a pergunta clássica foi reformulada, mas a resposta segue a mesma. É fácil responder a pergunta "Quem teve a Turma da Mônica na infância?” EUUUUUU! ☝️ #Monica60 pic.twitter.com/cBdJj4NnVU — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) March 23, 2023













Forte, destemida e empoderada

Há 7 anos, a garotinha lidera, com outras personagens meninas, o projeto Donas da Rua, demonstrando o compromisso da MSP com os Princípios de Empoderamento das Mulheres, plataforma da ONU Mulheres e do Pacto Global. Assim, a menina de vestido vermelho incentiva meninas e mulheres na carreira científica, artística, esportiva, literária e outras aptidões. Mônica também defende os direitos das crianças e dos adolescentes como embaixadora do UNICEF desde 2007.















































*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho