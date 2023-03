Divulgação Anderson e Betoh Cascardo nas filmagens de Contravenção













Personalidade da mídia e jornalista, Betoh Cascardo fará sua estreia nos cinemas ao lado de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo. Os dois estão no elenco de Contravenção, filme que tem previsão de estrear no segundo semestre de 2023.





"Sempre tive o sonho de atuar, ter participado de Contravenção foi incrível e muito divertido, quando trabalhamos com pessoas que nos passam segurança e leveza, tudo sai perfeito", conta Betoh.

Ele acrescenta sobre os colegas de equipe: "Ter sido dirigido por Sandro Villas e Robson Mello me deu um pouco de medo no começo, afinal, não queremos errar, ainda mais em um trabalho tão grande, mas eles me deixaram tão seguro que tudo fluiu, sou muito grato".

O filme protagonizado por Beto Simas é passado no Rio de Janeiro e conta sobre como as máquinas caça-níqueis e os jogos de azar tomaram conta das comunidades. Anderson, inclusive, intepreta o traficante Bundinha no longa.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.