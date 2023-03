Reprodução/ Globo Xuxa Meneghel contou detalhes de sua relação profissional com Marlene





Na véspera do aniversário de 60 anos, Xuxa relembrou alguns detalhes polêmicos sobre sua trajetória como apresentadora infantil. Ex-parceira de trabalho de Marlene Mattos, que foi sua empresária e diretora, a loira contou que era obrigada a se manter magra por padrões irreais impostos pela veterana.







"Eu já tive que ter 54kg, 55kg. Hoje, tenho aproximadamente 68kg. São quase 20 quilos a mais do que quando eu era modelo e estava na televisão. Precisava ter aquele corpo porque a TV engorda três quilos. E minha empresária e diretora na época, Marlene, exigia que todas nós fôssemos fora da curva, muito mais magras do que o nomal. Isso, sim, me atrapalhou um pouco. Não foi a ditadura da beleza, foi uma imposição dela", contou ela, em entrevista ao Jornal Extra.

Xuxa também contou que foi da vontade de Marlene de que nunca ter a participação de paquitas negras no elenco no seu programa da Globo. Ela deu exemplo de quando foi trabalhar nos Estados Unidos e tinha a companhia de Natasha Pierce, a primeira assistente de palco negra.

"Lá eu não tinha a mesma diretora daqui, que idealizou uma loira na frente e oito atrás. As pessoas respeitavam as vontades dela [da Marlene Mattos] e não os meus pedidos. Lá fora, aconteceu, aqui não. E acho que as pessoas negras têm toda a razão por não se sentirem representadas. Eu também não me veria ali", acrescentou a loira, sobre as críticas que recebeu por nunca ter tido mulheres pretas no elenco brasileiro.

Anos mais tarde, Adriana Bombom tornou-se dançarina do Planeta Xuxa, mas nunca foi reconhecida como paquita. "Teve a Bombom, a pedido meu, bem mais tarde. Continuo achando ela uma das mulheres mais bonitas que conheço. Bombom vai fazer 50 anos e é extraordinariamente linda, em todos os sentidos. Corpo, pele, boca, sorriso, alma e coração. Então, a única coisa que eu posso dizer para essas pessoas que afirmam que a Xuxa não as representava é: vocês também têm o meu respeito", concluiu.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim