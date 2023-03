Reprodução / Multishow 24.03.2023 Pedro Sampaio fez revelação sobre sexualidade durante show em São Paulo





Horas depois do show no Lollapalooza, Pedro Sampaio explicou o motivo de ter falado publicamente sobre sua bissexualidade. Nesta sexta-feira (24), o DJ exibiu uma imagem com os dizeres "Pedro Bissexual" no momento em que um remix da música Toda Forma de Amor, de Lulu Santos, tocava no palco.





"Foi do fundo do meu coração. Acho que foi uma declaração super importante, para todo mundo que está aqui. Para todos os fãs. Foi uma forte de transmitir força, principalmente no palco, como no show do Lollapalooza", disse o músico, em entrevista ao TV Fama.

O momento da revelação de Pedro também foi bastante comentado nas redes sociais. O nome do músico, inclusive, disparou nas ferramentas de pesquisa nas últimas horas por conta do anúncio e do show no Lollapalooza.

" Pedro Sampaio no show do Lollapalooza se assumiu bissexual. Achei massa a maneira com a qual ele resolveu revelar isso. Foi muito bom", disse um usuário, no Twitter.

"Eu fiquei tão feliz com a Bissexualidade do Pedro Sampaio! Ver pessoas chamando-o de Bissexual e aceitando em menosprezá-lo me deixou muito feliz. Queria que essa aceitação fosse assim com pessoas anônimas e fora da internet", comentou outro fã na mesma rede social.

Confira o momento do show de Pedro Sampaio:

