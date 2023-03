Reprodução/Instagram Yudi Tamashiro recebeu Arthur Aguiar na gravação do piloto do novo Programa Livres





Yudi Tamashiro se tornou o grande favorito a assumir o Programa Livre, que será ressuscitado pelo SBT após 22 anos. Nesta sexta-feira (24), ele esteve na emissora para gravar um piloto, e escalou ninguém menos que seu amigo pessoal, Arthur Aguiar, e a cantora Melody para o ajudarem nesta missão. E aqui na coluna você vê agora alguns registros exclusivos deste teste.







Uma fonte infiltrada esteve na plateia do programa e conseguiu captar alguns momentos da gravação. Yudi foi recebido com gritos e aplausos pela plateia, formada majoritariamente por adolescentes e jovens adultos. E logo de cara, o ex-Bom Dia & Cia dançou uma das músicas de Michael Jackson, uma de suas habilidades como dançarino.

No vídeo abaixo, dá pra ver Yudi cantando um "funk família", recebendo Arthur Aguiar com um forte abraço e aperto de mãos, e a performance da cantora Melody, que apresentou seu hit de maior sucesso, Pipoco, que conta com a participação vocal de uma outra artista que não esteve presente na gravação.

Pelas cenas captadas por nossa fonte, dá pra ver que Arthur não se empolgou muito com a performance de Melody. Assista:

Yudi grava piloto do Programa Livre com Arthur Aguiar e Melody no SBT pic.twitter.com/GTeJpQ5ng4 — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) March 24, 2023





Nas redes sociais, Arthur compartilhou sua viagem a São Paulo e chegada ao SBT, onde avisou que participaria da gravação do piloto de um programa, mas não deu mais detalhes. Ainda nos Stories, ele compartilhou registros que tirou com a plateia da atração, sem fazer qualquer identificação.

Mais cedo, o perfil Brasil Scenes, do Twitter, compartilhou alguns bastidores da gravação de Yudi, que contou também com a participação do humorista Rodrigo Capella:

🚨 EXCLUSIVO!



Todos os detalhes do piloto do #ProgramaLivre gravado hoje:



- Yudi Tamashiro foi o apresentador;



- Arthur Aguiar e Rodrigo Capella estão entre os convidados;



- Há uma banda fixa no formato, algo bem próximo ao #AltasHoras , que é um derivado do “Programa Livre”. pic.twitter.com/iKTxXLCIIQ — Brasil Scenes (@brasilscenes) March 24, 2023