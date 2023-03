Reprodução/TV Brasil Cristina Serra estreia especial de debates na TV Brasil





Cinco anos após deixar a Globo, onde atuou por 26 anos, a jornalista Cristina Serra está de casa nova: ela é a mais nova contratada da TV Brasil, que é administrada pelo governo federal, atualmente sob a gestão de Lula. Na emissora, ela irá apresentar uma série especial de debates para relembrar a Ditadura Militar no Brasil, um dos períodos mais sombrios de nossa história.







Passado Presente – Semana Ditadura e Democracia é o nome do especial que estará sob o comando de Cristina, que irá ao ar de 27 de março a 2 de abril, às 22h. Em cada dia da semana, o canal exibirá um filme sobre o tema, mas antes a jornalista receberá historiadores e personalidades para um debate.

Na lista de nomes já confirmados para o bate-papo com Cristina Serra estão o empresário e youtuber Felipe Neto, a historiadora Heloísa Starling, a ativista Jurema Werneck e o jornalista e escritor Frei Betto.

Vida pós-Globo

Assim que pediu demissão da líder de audiência, em janeiro de 2018, Cristina Serra foi anunciada como integrante fixa do MyNews, canal de análises políticas liderado por Mara Luquet (também ex-Globo) e Antonio Tabet.

Quando se despediu de sua antiga emissora, onde passou por todos os telejornais e se destacou nas séries de reportagens sobre direitos humanos, ela fez uma publicação no Facebook que indicava que ela não ficaria desempregada por muito tempo.

"Encerro hoje meu contrato com a Rede Globo", escreveu Cristina. "Aos amigos e parceiros que tanto me ensinaram, com generosidade e enorme competência, meu mais afetuoso muito obrigada. A vida abre novas trilhas. A elas, pois. E, como eu vivo dizendo ao meu filho: vamos em frente! Com coragem e alegria. Sempre."