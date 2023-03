Reprodução/Instagram Cássia Carolina Picchi usou as redes sociais para enviar indireta ao marido de Giovanna Antonelli









Cássia Carolina Picchi, a atriz que processou o diretor de novelas Leonardo Nogueira por assédio, usou as redes sociais para mandar uma indireta ao marido de Giovanna Antonelli. Por meio de uma publicação no Instagram, ela usou uma frase atribuída à escritora norte-americana Maya Angelou (1928-2014), uma das maiores feministas negras da história, que foi porta-voz de mulheres vítimas de abusos sexuais.





"Toda vez que uma mulher se defende, sem nem perceber que isso é possível, sem qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres", publicou a suposta amante do funcionário da Globo.







Desde que o escândalo veio à tona, na terça-feira (21), Cássia tem usado suas redes sociais para postar indiretas e mostrar a rotina de seu dia a dia. Quem noticiou a existência do processo foi a jornalista Fabíola Reipert, no quadro Hora da Venenosa, mas a identidade dela foi poupada.

A coluna teve acesso ao processo e descobriu a identidade da atriz, que anexou à ação os prints de diversas mensagens trocadas com Nogueira pelo inbox do Instagram. O teor dos textos varia entre conteúdos profissionais e materiais de cunho sexual.

Carol Picchi alega ter feito um combinado com Nogueira em dezembro de 2021: ela transaria com ele em troca de um papel em uma novela na Globo. Eles saíram, segundo a ação, por pouco mais de um ano, e a atriz sempre o provocava com conteúdos picantes e também o questionava sobre o processo de seleção de elenco da novela Fuzuê, da qual ele seria diretor, mas acabou afastado.

A trama estreará somente no segundo semestre deste ano, e ela chegou a realizar o teste para uma das personagens. Nas conversas com o marido de Antonelli, há um texto em que ele elogia o material enviado pela suposta amante.

O problema é que outra atriz foi escolhida para o papel, e isso irritou profundamente Carol. Quando percebeu que não teria espaço na trama, ela se sentiu usada e decidiu processar o diretor da Globo, alegando assédio sexual pela prática do famoso "teste do sofá". De indenização, ela pede o valor de R$ 2 milhões.